Более 500 абитуриентов посетили Университет «Дубна» на День открытых дверей

Абитуриенты Московской, Волгоградской, Владимирской, Ярославской областей и более десяти других регионов России приехали на День открытых дверей, который прошел в университете «Дубна». Знакомство с вузом организовали в формате мастер-классов, экскурсий по кампусу и общением с абитуриент-центром, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Количеством были приятно удивлены. Было очень много участников, от школьников 7-11 до выпускников колледжей, общее количество участников мероприятия — более 400 человек, — отметил по итогам дня открытых дверей руководитель абитуриент-центра Ильнар Юсупов. — Больше всего интересовались IT- направлениями и инженерными специальностями, но интерес на гуманитарные и естественно-научные направления также был высок».

Мастер-классы готовили все четыре факультета. Об учебе в университете рассказывали деканы, преподаватели, студенты и выпускники вуза. Не обошлось без участия работодателей: 1С, ОИЯИ, ОКБ Аэрокосмические системы рассказывали о возможностях и преимуществах трудоустройства в процессе обучения, о совместных образовательных программах.

«Уже несколько лет наш университет входит в топ-100 вузов России по рейтингу RAEX — это показатель работы», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В вузе готовят специалистов по 70 направлениям гуманитарных, точных, технических и естественных наук.