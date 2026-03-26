Более 50 жителей Видного обсудили актуальные вопросы округа на выездной администрации

В средней общеобразовательной школе № 2 города Видное подмосковного Ленинского городского округа 24 марта состоялась очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы жителей ответили заместители главы Ленинского округа, депутаты, руководители муниципальных служб, а также представители правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Выездные администрации — это возможность напрямую услышать жителей, обсудить проблемы и совместно найти решения. Сегодня подняли широкий круг вопросов: от ямочного ремонта и организации парковок до содержания контейнерных площадок и эвакуации грузового транспорта. Каждое обращение взято в работу, определены сроки и ответственные», — отметил заместитель главы Ленинского округа Эдуард Арадушкин.

Уточняется, что в ходе встречи жители также подняли вопрос о необходимости благоустройства пешеходной дорожки, установки остановочного павильона, а также о содержании и ремонте многоквартирных домов. Отдельное внимание было уделено помощи участникам специальной военной операции. Волонтеры, занимающиеся плетением маскировочных сетей для фронта, обратились с просьбой о предоставлении альтернативного помещения. В настоящее время ведется подбор подходящего варианта для размещения волонтерского центра.

В мероприятии приняли участие более 50 человек. Подобные встречи проводятся на регулярной основе в разных районах округа и позволяют оперативно реагировать на запросы жителей, обеспечивая обратную связь и контроль за решением обозначенных проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.