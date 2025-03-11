Более 50 вопросов жителей Лотошина были решены в 2024 году

Глава муниципального округа Лотошино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Екатерина Долгасова представила депутатскому корпусу, лидерам общественного мнения и жителям округа отчет о социально-экономическом развитии округа в 2024 году, о достижениях в работе и о ключевых планах на 2025 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По прежнему первоочередной задачей в нашей работе — взаимодействие жителями. За прошлый год в местной общественной приемной партии «Единая Россия» депутатами окружного совета и профильными специалистами организаций и учреждений было проведено 34 личных и 11 выездных приемов граждан. Обратились: 87 граждан и 5 общественных организаций. Было решено положительно: 54 вопроса. По остальным даны разъяснения», — отметила Екатерина Долгасова.

В своем отчете секретарь местного отделения «Единой России» рассказала о том, какая была проделана работа в различных сферах — в ЖКХ, в благоустройстве, в социальном блоке и других.

Еще одна из ключевых тем — поддержка участников специальной военной операции и их семей. Каждая семья — на контроле муниципальных депутатов. Отправлено несколько десятков тонн гуманитарной помощи в зону СВО.

«Мы продолжаем оказывать поддержку нашим бойцам в СВО. Выполняем запросы и пожелания. Это в наших силах и, спасибо, всем кто принимает участие в сборе и отправке гуманитарной помощи. Учреждения образования и культуры, общественные организации, волонтеры и неравнодушные жители оказывают помощь фронту. Вместе мы приближаем Победу», — сказала Екатерина Долгасова.

В планах на текущий год много задач. Реализация народной программы партии и федеральных партпроектов, формирование комфортной городской среды, благоустройство дворов и детских площадок. Эти вызовы ставят перед нашей командой новые условия трансформации, требующие принципиально новых подходов к решению.

В завершение отчета Екатерина Долгасова выразила благодарность сплоченной, профессиональной и неравнодушной команде за самоотдачу и ответственных подход в решении вопросов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.