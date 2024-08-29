Более 50 тыс человек посетили парк имени Толстого в Химках на прошлой неделе

Популярность парка Толстого в городском округе Химки продолжает расти — на прошлой неделе его посетили 54 тыс. человек. Так, парк культуры и отдыха вошел в топ-5 самых популярных парков Подмосковья за прошлую неделю и занял второе место. Рейтинг составили в Министерстве благоустройства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Парк Толстого — одна из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Химок. Дети и взрослые отдают предпочтение как активному, так и спокойному отдыху. Здесь установлены площадки для занятия спортом, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки. Особым спросом пользуется один из самых высоких аттракционов региона — колесо обозрения. В теплое время года для гостей здесь открыты кафе с летними верандами, территорию также украшают фонтаны и цветочные клумбы.

За прошлую неделю парки Подмосковья посетили более 2 млн человек, что на 225 тыс. больше аналогичного периода за прошлый год. Всего на территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.