Более 50% россиян назвали лето самым трудным сезоном для работы

По данным опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», 61% респондентов именно летом сильнее ощущают усталость от работы. В теплое время года 34% сложнее сохранять мотивацию, 27% чаще чувствуют утомление, 21% отвлекаются на пикники и поездки, а 18% вынуждены выполнять задачи коллег, ушедших в отпуск.

Среди тех, кто устает летом, 44% откладывают длительный отпуск на этот период. Еще 21% снижают интенсивность работы или уходят раньше, 18% договариваются об удаленном формате, а 17% рассматривают смену работы, чтобы освободить время для отдыха.

Чаще всего об увольнении задумываются россияне 25–34 лет — 29%. В группе 18–24 лет такую паузу хотят взять 17%, среди людей старше 45 лет — 9%. Наиболее склонны к летнему увольнению специалисты в IT, маркетинге, продажах и психологии.

При этом 38% планируют ограничиться стандартным отпуском, 24% — брать дополнительные выходные, 15% — оформить отпуск без содержания. В опросе участвовали 3 тыс. человек 18–60 лет.

