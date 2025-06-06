Более 50 рабочих и почти 20 единиц техники убирают парки в Видном

В парках Ленинского городского округа завершилась поэтапная подготовка к летнему периоду. В течение сезона территорию парков будут обслуживать 53 рабочих, которых можно отличить по брендированной форме, 8 единиц техники и 16 единиц малой механизации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вопрос содержания территорий парков в летнем режиме стал одним из ключевых в ходе еженедельного совещания под руководством губернатора Московской области. Андрей Юрьевич поставил задачу — сделать отдых жителей Подмосковья максимально комфортным», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На территории муниципалитета три парка — Центральный, Расторгуевский и Тимоховский, два лесопарка — «Апаринки» и «Высота», а также зона отдыха на набережной реки Купелинка. Их общая площадь — больше 350 га.

Еще до начала летнего сезона все шесть территорий привели в порядок силами муниципальных служб совместно с жителями округа. В течение весны состоялись порядка 15 субботников, высажено свыше 1000 деревьев и кустарников. Также проведена опиловка и удаление аварийных деревьев, окос травы, обработка от клещей, отремонтированы, помыты и окрашены аттракционы, фонтаны и малые архитектурные формы.

«В течение лета рабочие будут ежедневно подметать и мыть дорожки, очищать урны, косить траву и выполнять текущий ремонт элементов благоустройства. При необходимости проведут повторную акарицидную обработку. Кроме того, в рамках губернаторского проекта „Лето в Подмосковье“ запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню России, Дню Семьи, Дню государственно флага и другим праздникам», — пояснили в пресс-службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.