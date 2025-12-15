Более 50 млн рублей потеряла жительница Истры из-за действий телефонных мошенников

Этот случай произошел в нашем округе на прошлой неделе. Женщина перевела свои накопления на криптокошельки.

Сегодня об этом и о том, как действуют злоумышленники рассказал сотрудникам Истринского ДК старший помощник городского прокурора

По его словам, чаще всего мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Их довольно тяжело распознать, но важно помнить, что по телефону не решаются никакие важные вопросы.

Любую информацию надо проверять! Например, можно позвонить в местное отделение полиции и уточнить, связывались ли с вами оттуда. Важно не предоставлять личные данные во время звонка и не сообщать коды из СМС.

Злоумышленники ежедневно совершают преступления и люди остаются без своих сбережений.

Чтобы подобных случаев в городе было меньше, сотрудники прокуратуры каждый месяц проводят встречи с населением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.