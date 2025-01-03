Более 5 тыс жителей прошли бесплатное обучение благодаря Кадровому центру Подмосковья

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в регионе запись на бесплатное обучение проводится в рамках множества государственных программ, предназначенных для различных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В прошлом году 5067 жителей Московской области успешно прошли бесплатное обучение благодаря Кадровому центру Подмосковья. В этом году программы бесплатного обучения будут продолжаться», — сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Среди безработных граждан, обратившихся в Кадровый центр Подмосковья, обучение прошли более 2 тысяч жителей, а свыше 400 из них уже трудоустроились.

Самым востребованным оказалось обучение отдельных категорий граждан в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» Национального проекта «Демография». По различным его направлениям на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки было направлено более 2500 человек, 2449 успешно получили удостоверения и дипломы.

Отдельная госпрограмма реализовывается для жителей старше 50 лет, в рамках социального сертификата. В 2024 году этой мерой поддержки воспользовались 217 граждан.

В ведомстве напомнили, что еще одна государственная программа действует для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком возраста до 3 лет. Она позволяет мамам не терять квалификацию и оставаться конкурентоспособными на рынке труда, для того чтобы сразу после окончания декретного отпуска уверенно вернуться к трудовой деятельности. За год в этой программе приняли участие 389 женщин.

Подробнее об это можно узнать на сайте Кадрового центра Подмосковья: https://czn.pr-ff.ru/soiskatelyam/katalog-uslug/obuchenie.