Более 5 тыс жителей Подмосковья стали ветеранами труда с начала года

«Ветеран труда» — это почетное звание, которое присваивается гражданам России за многолетний и добросовестный труд. С начала года более 5 тысяч жителей Московской области получили звание ветеран труда. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Напомню, что ветераны труда получают льготы на коммунальные услуги и бесплатный проезд», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что звание «Ветеран труда» могут получить проживающие на территории области граждане России, имеющие трудовой стаж не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии.

При этом, обязательным условием является награждение заявителя орденами или медалями СССР или РФ, почетными грамотами или благодарностью Президента России, либо ведомственными знаками отличия за заслуги в труде или службе и продолжительную работу (не менее 15 лет) в соответствующей сфере деятельности или отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“», — уточнил Воробьев.