Более 5 тыс выпускников Ленинского округа простятся со школой 26 мая

Торжественные линейки пройдут 26 мая в 18 школах Ленинского городского округа, где со школой попрощаются 5151 ученик 9-х и 11-х классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году выпускниками стали 1324 одиннадцатиклассника и 3827 девятиклассников. Для них подготовили праздничные программы, напутственные слова педагогов и родителей.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов отметил, что окончание школы — важный и волнительный этап в жизни каждого человека.

«Прощание со школой — важный и волнующий этап в жизни каждого человека. Наши выпускники прошли долгий путь, наполненный уроками, дружбой, радостью открытий и яркими победами. Особых слов уважения заслуживают 113 ребят, которые завершают учебный год с выдающимися результатами и претендуют на медали I степени. Желаю всем выпускникам удачи и уверенности на экзаменах», — отметил Каторов.

Всего в 2025–2026 учебном году в школах округа обучаются более 45 тыс. детей. В 2025 году в рамках программы развития образования в муниципалитете ввели в эксплуатацию пять новых школ на 6325 мест. До конца 2027 года планируется открыть еще пять образовательных учреждений на 5700 мест.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.