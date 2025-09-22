Более 5 тыс кв м покрытия обновили на улице Талсинской в Щелкове

В городском округе Щелково в этот летний сезон стартовало благоустройство нескольких общественных пространств. Например, масштабные работы были проведены в сквере на Пролетарском проспекте. Перед Центральным Домом культуры провели масштабное и долгожданное обновление пешеходной зоны. Преобразилась и улица Талсинская, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь в рамках благоустройства было обновлено более 5 тыс. кв. м покрытия, уложен газон, установлены лавочки и урны. Теперь пешеходная артерия выглядит аккуратно и современно. Битая плитка, которая доставляла столько неудобств и постоянно требовала ремонта, осталась в прошлом.

«Много лет плитка в этой локации была настоящей проблемой: постоянно откалывалась, требовала дорогостоящего ремонта и портила внешний вид улицы», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Для того, чтобы определить наиболее подходящее решение был проведен опрос среди жителей близлежащих домов. Его результаты показали, что большинство опрошенных высказались за асфальтовое покрытие.

На сегодняшний день работы полностью завершены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.