Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 20:05

Более 5 тыс контейнеров для раздельного сбора отходов появилось в Подмосковье

За 8 месяцев инфраструктура по сбору отходов Московской области пополнилась 3 625 контейнерами для смешанных отходов и 1 548 контейнерами для сухих отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Новые контейнеры объемом 1,1 куб м каждый оснащены укрепленными колесами и удобными ручками для легкой выкатки к мусоровозу.

Баки на 30% состоят из переработанного сырья, которое поступает прямо из сортировочных конвейеров Комплекса по переработке отходов.

Контейнеры установили в следующих городских округах:

Люберцы — 945 контейнеров для смешанных отходов и 279 для сухих;

Раменский — 659 контейнеров для смешанных отходов и 213 для сухих;

Воскресенск — 456 для смешанных отходов и 170 для сухих;

Егорьевск — 344 для смешанных отходов и 240 для сухих;

Жуковский — 212 для смешанных отходов и 111 для сухих;

Шатура — 183 контейнера для смешанных отходов и 91 для сухих;

Солнечногорск и Химки — 615 для смешанных отходов и 243 для сухих;

Клин — 211 для смешанных отходов и 201 для сухих.

Ежедневно сотрудники территориальных подразделений регоператоров осуществляют мониторинг состояния емкостей на контейнерных площадках. Тару, которая нуждается в ремонте, временно переворачивают вверх дном для дальнейшего ремонта или замены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.