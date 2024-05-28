Более 5 тыс камер «Безопасный регион» установили в Подмосковье с начала года

С начала года в Московской области число видеокамер системы «Безопасный регион» увеличилось более чем на 5 тыс. Теперь их общее количество превысило 137 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» работают на входах в подъезды многоквартирных домов, в парках, на дорогах и перекрестках, в общественном транспорте, рядом с магазинами, школами, детскими садами, игровыми площадками и другими общественными местами.

В подмосковные камеры «Безопасного региона» внедряют искусственный интеллект. Например, с помощью 7,1 тыс. камер нейросеть следит за чистотой дворовых территорий. Еще 6,5 тыс. видеокамер с ИИ выявляют незаконную уличную торговлю, а 1,2 тыс. настроены на поиск безнадзорных животных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.