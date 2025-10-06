Более 5 тонн гуманитарного груза для СВО собрали в Подольске ко Дню города

В округе более 5 тонн гуманитарного груза собрали для военнослужащих на передовой специальной военной операции в рамках акции «Подольск помогает». В свою очередь бойцы записали землякам видеопоздравление ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации округа.

За пять дней в Волонтерский центр на Ульяновых приходили разные люди, объединенные желанием поддержать бойцов на передовой. Для защитников привозили продукты питания, инструменты, медикаменты, средства личной гигиены, одежду, маскировочные сети. Также письма и рисунки от школьников с трогательными пожеланиями.

В сборе гумпомощи приняли участие представители администрации и Совета депутатов округа, образовательные учреждения, общественные организации и более 20 предприятий.

Видеопоздравление с Днем города передали с передовой бойцы.

«Дорогие подольчане! Поздравляем с Днем города! Пусть Подольск с каждым годом становится только краше и уютнее, а в каждом доме царят мир, счастье и благополучие. С праздником!» — сказал военнослужащий с позывным Жнец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.