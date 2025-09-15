Более 5 000 человек посетили праздничные мероприятия в День города в Королеве

Жители Королева отметили 87-летие города. С самого утра на Центральной площади стартовал проект «Марафон зарядок», где утреннюю гимнастику провели звезды спорта — Алиса Тищенко, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, и Анна Попова, абсолютная чемпионка России и победительница Игр БРИКС. Также все желающие смогли присоединиться к оздоровительной программе «Корпан Эйр», которую провела ведущий тренер России по дыхательной гимнастике Марина Корпан, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во всех микрорайонах Королева прошли развлекательные программы, посвященные празднованию Дня города. Особенно насыщенной программа была для детей. На разных общественных пространствах и площадках прошли выступления творческих коллективов, мастер-классы, игры, конкурсы и спортивные мероприятия. В центральном парке развернулась ярмарка вакансий от крупных предприятий наукограда, таких как ПАО «РКК Энергия», АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“ и многие другие.

Традиционная выставка ретро-автомобилей и ярмарки на пешеходной аллее по улице Октябрьская собрали множество любителей старины и автомобилей. Спортивные объекты города также были в центре внимания: прошли различные турниры и соревнования, включая Кубок Главы по плаванию в бассейне «Вымпел».

Все желающие могли посетить выставку в ДК «Юбилейный», организованную 4-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны РФ. На выставке были представлены китель и картины первого начальника института Алексея Ивановича Нестеренко, а также макеты ракет и военной техники.

Молодежный центр «Космос» представил свою насыщенную и увлекательную программу, включающую танцы, мастер-классы и выступления рэп-исполнителей. Особым событием стало выступление сотрудника АО «ЦНИИмаш» Арсения Котовского, который поделился уникальными фотографиями и рассказами о жизни космонавтов на Международной космической станции.

Завершился вечер яркой концертной программой, где под всем знакомые мелодии, жители пели и танцевали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.