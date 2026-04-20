Более 480 дворников и 65 единиц техники ежедневно убирают дворы Подольска

Сотрудники управляющих организаций Подольска каждый день проводят комплекс мероприятий по наведению и поддержанию порядка: убирают тротуары, пешеходные зоны, парковки, детские и спортивные площадки от смета и мусора, очищают урны и контейнерные площадки. Задействованы 480 дворников и 65 единиц коммунальной техники, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Также рабочие регулярно собирают и вывозят отходы, подметают и моют тротуары и пешеходные дорожки, выполняют мелкий ремонт архитектурных и декоративных объектов, красят ограждения, скамейки и урны.

В Подольск насчитывается более 540 дворовых территорий и почти 2000 многоквартирных домов. Их обслуживанием занимаются 29 управляющих организаций, а также более 70 товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов.

Стоит отметить, что уже в этом месяце специалисты приступили к работам по устранению неровностей асфальтного покрытия и восстановлению поврежденных элементов дворовых территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.