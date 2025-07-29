Более 4,8 тыс СМС-сообщений поступило на номер «112» в Подмосковье в 2025 году

За последние 10 лет работы единого номера спасения в регионе на него было отправлено более 600 тыс. СМС-обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Подмосковья.

Возможность вызвать полицию, скорую помощь или другие экстренные службы через СМС-сообщения на номер «112» предназначена, в первую очередь, для людей с нарушениями слуха и речи, а также в случаях, когда звуковое обращение невозможно.

В текстовом сообщении на номер «112» необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.

Кроме того, оператор системы «112» при необходимости может запрашивать у заявителя дополнительную информацию с помощью ответных СМС, что позволяет более оперативно и точно организовать необходимую помощь.

Помимо этого, обратиться в систему-112 Московской области можно с помощью телефонного звонка, мобильного приложения «112 МО», оборудования «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бота в Телеграм.

Использование СМС для обращения в экстренных ситуациях является бесплатным и доступным круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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