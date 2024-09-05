Более 470 муниципальных работников узнали об управлении в сфере экологии на вебинаре «Ресурса»

Более 470 сотрудников муниципальных властей приняли участие в вебинаре, организованном Ассоциацией содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс». Обучающее мероприятие под названием «Экология в муниципалитете как ключевой фактор качества жизни, объект управления и сфера гражданской активности. Современные требования законодательства: вызовы и возможности» состоялось в онлайн-формате 4 сентября, сообщила пресс-служба РЭО.

«Вебинары проводятся с целью, чтобы муниципалитеты всей страны, включая новые регионы, работали в едином информационном поле с региональными властями. Часто региональные власти полностью вовлечены в реализацию федеральных программ и мер поддержки, а муниципалитеты остаются вне этих процессов. Повышение уровня компетентности глав муниципальных образований и их команд — крайне важная задача, которая позволяет перейти от пассивного реагирования на проблемы, связанные с отходами и несанкционированными свалками, к профессиональному управлению экологией и устойчивым развитием муниципалитетов», — рассказала Валерия Гулимова, исполнительный директор Ассоциации «Ресурс».

На вебинаре рассмотрели вопросы устойчивого развития регионов, роль экологической политики в рамках концепции «умный город», а также способы интеграции экологической социальной ответственности в работу с бизнесом и организации инфраструктурных проектов, включая программы развития туризма.

Ассоциация «Ресурс» провела вебинар в партнерстве с Всероссийской ассоциацией органов местного самоуправления.

Вебинары проходят каждую среду и охватывают различные темы, связанные с экономикой замкнутого цикла и управлением твердыми коммунальными отходами.