Более 463 тыс учащихся Подмосковья почтили память погибших сотрудников МВД

Более 463 тыс. школьников и студентов колледжей Московской области участвовали в мероприятиях ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Памятную дату отмечают ежегодно 8 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Советники директоров по воспитанию провели в школах и колледжах Подмосковья мероприятия в преддверии Дня памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. К ним присоединились более 463 тыс. обучающихся.

На торжественном мероприятии «Герои нашего региона» школьники и студенты вместе с педагогами вспомнили тех, кто отдал жизнь, защищая людей. Участники обсудили ответственность и риски службы в органах внутренних дел, смелость, решительность и готовность прийти на помощь.

На уроке мужества «Профессия — защищать» сотрудники органов внутренних дел и ветераны службы рассказали о профессиональных буднях и качествах, необходимых полицейскому. Обучающиеся заранее подготовили вопросы и разобрали учебные ситуации, чтобы лучше понять особенности профессии.

«Важно, чтобы подрастающее поколение знало о людях, которые ценой собственной жизни защищали других. Такие встречи помогают сохранить память о героях, воспитывают уважение к служебному долгу и понимание истинной ценности мужества и самоотверженности», — отметил руководитель Регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Московской области Святослав Громов.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.