Более 450 медработников Мытищ получают компенсацию за аренду жилья

В Подмосковье для привлечения и закрепления квалифицированных кадров в медицинские учреждения реализуется ряд мер социальной поддержки. На сегодняшний день выплату в размере 20 тыс. рублей получают порядка 450 медицинских работников в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Среди них молодой доктор, врач-оториноларинголог поликлиники № 2 Лилия Каленская.

«Работа отоларинголога интересна и востребована всегда и везде. ЛОР-врач — это и хирургия, и терапия: можно поработать и руками, и головой. На прием люди приходят с самыми разными проблемами. В современной хорошо оснащенной поликлинике большинство из них можно решаем амбулаторно. Госпитализации требуют только самые сложные случаи. Работа требует полной самоотдачи, свободного времени остается немного, но стараюсь заниматься спортом и поддерживать себя в форме. Призывая своих пациентов к здоровому образу жизни, тем самым подаю им личный пример», — сказала Каленская.

Вести прием в поликлинике № 2 врач-оториноларинголог начала еще в июле. Каленская — выпускница второго Московского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Родилась в Тверской области, окончила вуз 8 лет назад. Работала в Химкинской областной больнице, имеет опыт оказания медицинской помощи пациентам поликлиники и в стационар.

«Наша семья живет в арендованной квартире. Получать частичную компенсацию аренды жилья очень приятно. Это хорошее подспорье для семейного бюджета. Такие меры социальной поддержки однозначно помогают нам, медицинским работникам», — отметила врач-оториноларинголог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.