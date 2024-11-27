Более 4,5 тысяч световых конструкций украсят Москву к новогодним праздникам

Территорию столицы к новогодним и рождественским праздникам будут украшать свыше 4,5 тыс. световых декоративных конструкций, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Особую атмосферу создадут главные символы праздника — около 1 тыс. новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — сказал Бирюков.

Он добавил. что сейчас новогодние украшения монтируют во всех административных округах мегаполиса. Работы планируется закончить до 1 декабря.

По словам вице-мэра, техническое переоснащение сделали на двух огромных арках, которые традиционно украшают Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост. В прошлом году модернизировали арочные конструкции на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках.

Как напомнил Бирюков, пешеходные зоны на Бульварном кольце будут украшены световыми тоннелями и цифрами 2025. В парке Победы на Поклонной горе уже поставили гигантский елочный шар. На Театральной площади и Патриаршем мосту появятся ажурные арки и конструкции в виде рождественских звезд.

«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях», — подчеркнул заммэра.

В последние годы в столице создан достаточный запас праздничных элементов. С помощью него полноценно украшается весь город. Все световые и декоративные конструкции многофункциональны, их можно использовать много раз, изменяя их вид.