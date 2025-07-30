Более 45 тысяч россиян получают свыше 1 млн рублей в месяц

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Согласно анализу данных Росстата, проведённому РИА Новости , в 2025 году количество россиян с ежемесячным доходом от одного миллиона рублей превысило 45 тысяч человек.

Наибольшая концентрация высокооплачиваемых специалистов наблюдается в четырёх ключевых отраслях экономики.

Сектор информации и связи лидирует с 9,9 тысячами высокооплачиваемых специалистов. Торговая отрасль занимает второе место — 6,7 тысячи человек.

Обрабатывающая промышленность демонстрирует неожиданно высокий показатель — 6,3 тысячи. Финансовый сектор следует с небольшим отрывом — 6,2 тысячи сотрудников.

При этом в Росстате подчёркивают, что представленные данные учитывают только официальные доходы и не включают предпринимательские заработки.