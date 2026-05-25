Более 4,5 тыс жителей Лобни выбрали зону у Камерной сцены

Более 4,5 тыс жителей Лобни проголосовали за благоустройство зоны отдыха посетителей Камерной сцены. Всероссийское голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня, всего в нем уже приняли участие свыше 425 тыс человек из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Жители городского округа Лобня выбирают территории, которые обновят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России. В муниципалитете на голосование вынесены две площадки.

С заметным отрывом лидирует зона отдыха посетителей Камерной сцены — за нее отдали более 4,5 тыс голосов. Общественная территория «Каскад прудов» в микрорайоне Луговая набрала около 800 голосов.

Проголосовать можно на портале https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/home/. В 2026 году от Подмосковья в голосовании участвует 281 территория из 56 округов.

В Лобне уже реализованы проекты по этой программе. В парке «Река времени» на площади 8,6 га обустроили пешеходные аллеи, детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха. Здесь установили инсталляцию «Битва за Москву», арт-объект в виде храма Киово, качели пергольного типа, навесы с лавочками, скамейки, урны и навигационные стелы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.