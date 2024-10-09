Более 4,5 тыс человек посетили парк Победы в Талдомском округе на прошлой неделе

Свыше 4,5 тысяч человек посетили парк «Победа» в Талдомском округе за первую неделю октября. По посещаемости он занял 14 место среди других парков Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый день проводятся увлекательные мероприятия для детей, молодежи и старшего поколения талдомчан. Каждый находит там для себя интересное занятие. Пенсионеры увлечены скандинавской ходьбой, молодежь катается в экстрим-парке и организовывают батлы по фигурному катанию на скейтах и байках. Кроме этого там проводятся выставки, мастер-классы, концертные программы, которые посещают сотни людей.

Для любителей активного отдыха в парке созданы все условия — пункт проката спортивно инвентаря, велодорожки, волейбольная площадка, пешеходные тропы для пробежек. А если кто-то захочет побыть в тишине, то найдет укромное место в глубине аллей, где можно почитать и просто поразмышлять о чем-то приятном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.