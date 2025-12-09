Более 4,4 тыс онлайн-заявлений на «Стрелку» подали в Подмосковье за неделю

За прошедшую неделю на региональном портале госуслуг услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 4,4 тыс. раз, а с начала года — свыше 376 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Прочее» — «Транспорт». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов происходит в МФЦ, который указан в заявке. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.