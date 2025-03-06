Более 4,1 тыс проверок владельцев гражданского оружия провели в Подмосковье в феврале

В феврале росгвардейцы провели свыше 4 100 проверок владельцев гражданского оружия. Из оборота изъято более 700 единиц оружия, аннулировано 178 лицензий и разрешений, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Гражданами и юридическими лицами на добровольной основе сдано 699 единиц оружия. Проведено 119 проверок частных охранных организаций, в ходе которых выявлено 16 нарушений.

В рамках оказания государственных услуг рассмотрено 11 937 заявлений юридических и физических лиц в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, из них более 97% — поступили через единый портал государственных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.