Более 400 тыс заявлений на получения статуса многодетной семьи подали в Подмосковье

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 8,6 тыс. заявлений на присвоение статуса многодетной семьи, а всего онлайн-услугой воспользовались более 400 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Соцподдержка», а также в мобильном приложении Добродел. Чтобы ее получить, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. При подаче заявления умный сервис проверит сведения о всех детях заявителя и предоставит информацию пользователю. Ее нужно будет проверить и направить заявку на рассмотрение.

Получить услугу могут семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки, которые имеют трех и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 7 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.