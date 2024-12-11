Более 400 школьников Подмосковья посетили бесплатные экскурсии

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В Московской области более 400 школьников, среди которых активисты детских общественных организаций, обучающиеся с высокими академическими результатами, а также дети из семей в трудной жизненной ситуации и дети, чьи родители несут службу в зоне СВО, посетили бесплатные экскурсии в городских округах: Красногорск, Королев, Балашиха и Коломна, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Обучающиеся Красногорска посетили Музей-заповедник «Архангельское», узнали об истории усадьбы, посмотрели Каретную галерею князей Юсуповых и прогулялись по Императорским аллеям. Ребята также побывали в Музее техники Вадима Задорожного.

Учащиеся из Королева создали подносы на Жостовской фабрике, познакомились с промыслом и узнали об истории, а также о всех этапах и процессах производства.

Школьники Балашихи ознакомились со всеми процессами производства мороженого в Богородском хладокомбинате, а после чего приняли участие в интерактивной программе и получили сладкие подарки.

Обучающиеся Коломны посетили Музей боевой славы, где узнали об участии Коломны и коломенцев в Великой Отечественной войне. Кроме того, дети сделали собственную миниатюрную копию щита методом тиснения и гравировки.

По итогам экскурсий детям был предложен квест-опрос, который способствовал закреплению знаний и стимулировал интерес к изучению родного края.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, бесплатные экскурсии были реализованы в рамках выделенной субсидии на организацию экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.