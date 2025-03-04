Более 400 малышей родилось в Щелковском перинатальном центре в феврале

В феврале в Щелковском перинатальном центре появилось на свет 405 малышей — 209 мальчиков и 196 девочек, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В числе февралят — четыре пары мальчиков двойняшек, две пары девочек двойняшек и одна тройня из девочек. София, Елена и Любовь стали первыми тройняшками, рождёнными в Щёлковском перинатальном центре в этом году.

Кроме того, две женщины в результате февральских родов стали мамами более 10 детей.

На базе Щелковского перинатального центра проходит «школа мам» и «школа пап» — это серия бесплатных курсов для будущих родителей. На тренингах будущих мам обучают техникам дыхания в родах, грудному вскармливанию. Рассказывают о способах борьбы с тревогой и других актуальных темах. Расписание занятий опубликовано в Telegram-канале перинатального центра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.