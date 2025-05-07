Более 40 участников собрала II фиджитал-викторина «Эхо Победы» в Москве

Вторая фиджитал-викторина «Эхо Победы» прошла в Москве и была посвящена 80-летию Великой Победы. Турнир был разработан год назад и в этом году активисты из подмосковного Королева проводят его второй сезон.

«Прошедшая викторина — это 45 участников из Москвы и Московской области, насыщенная культурная программа и уникальный фиджитал-формат, благодаря которому участники узнали о ключевых сражениях и событиях Великой Отечественной войны, а также о героях, ковавших Великую Победу на поле боя и в тылу», — сказал Панасик.

Фиджитал-турнир состоит из двух частей: классической и цифровой. Формат классической игры проходит стандартно в виде вопросов от ведущего и ответов от команд. Во время цифрового этапа участники соревнуются в виртуальной среде, выполняя задания в VR.

Также в рамках викторины прошла акция «Лента Победы», посвятившая участников в историю и правила ношения георгиевской ленты, которую торжественно вручили в честь праздника.

Проект реализуется в рамках трека «Делаю» Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» и поддержан Министерством информации и молодежной политики Московской области и Международным фиджитал-проектом «Удобный город».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.