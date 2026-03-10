Более 40 тысяч человек отметили 8 Марта в парках Подмосковья

Праздничные мероприятия прошли 8 марта в 89 парках Подмосковья и собрали более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках общеобластной программы «Весна, цветы и комплименты» для гостей организовали лаборатории красоты, концерты и тематические мастер-классы. Женщинам вручили цветы во время акции «Вам, любимые!». Мероприятия прошли при информационной поддержке министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».

В Центральном парке Лобни состоялись мастер-классы по макияжу и прическам, а также анимационная программа и танцевальный флешмоб. Гости сделали открытки своими руками, посетили концерт и открытие Лаборатории Бабы Яги. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли занятия по нейрографике и рисованию, уроки гончарного дела и самомассажа лица, а также концертная программа.

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде работали фотозоны и праздничная ярмарка, прошли творческие мастер-классы и концерт. В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске гости познакомились с тенденциями весенней моды и посетили музыкально-поэтическую программу. В парке «Беличий» Краснознаменска открылась выставка рисунков, состоялись открытый микрофон, мастер-класс и концерт «Мелодии красоты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.