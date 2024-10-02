Более 40 тыс лабораторных исследований на грипп птиц провели в Подмосковье в 2024 году

В период с января по сентябрь 2024 года в Московской области специалисты Госветслужбы провели 41,3 тыс. лабораторных исследований на грипп птиц, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Грипп птиц — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, а также высокой летальностью. Грипп птиц входит в группу высокопатогенных вирусов, которые могут передаваться к человеку через прямой контакт с инфицированными птицами, а также через контакт с загрязненными поверхностями или предметами.

На территории Московской области работают крупные птицеводческие предприятия. Профилактика и проверка особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных — важнейшая задача для поддержки стабильного эпизоотического благополучия региона, которое поддерживается благодаря ветеринарным специалистам.

Принятые меры позволяют обеспечить устойчивый прирост поголовья птицы в подмосковных хозяйствах, а также обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.