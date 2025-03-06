Более 40 памятников приведут в порядок к 9 мая в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе в преддверии празднования 80-летия Великой Победы запланировано привести в нормативное состояние все мемориалы, стелы и обелиски, посвященные Великой Отечественной войне — их в муниципалитете насчитывается 41. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Памятники и мемориальные комплексы в честь защитников Родины есть практически в каждом населенном пункте Ленинского округа. Проведенное обследование позволило оценить масштаб работ, которые предстоит выполнить к 9 мая. Большинство объектов находятся в удовлетворительном состоянии и требуют только уборки прилегающей территории, которую проведем при наступлении благоприятных погодных условий. Также все памятники будут помыты, где требуется — обновим краску и высадим цветы на клумбах», — сказал начальник территориального управления администрации Ленинского округа Михаил Рассказов.

Некоторые мемориалы требуют более комплексного подхода — благоустройства, замены ограждения и даже ремонта. Так, на улице Черняховского в Расторгуевской части Видного покрасят танк, помоют обелиск с помощью вышки, зашпаклюют нижний круг. Памятник в деревне Суханово очистят от зеленого окисления и восстановят плитку. В селе Остров заменят бордюр вокруг стелы и подсыпят недостающий объем белого гравия. На памятнике в Тарычево отремонтируют пьедестал, а в Беседах, в Совхозе и в Развилке — ступеньки. В Петрушино возле мемориала требуется благоустройство, а в поселках Дубровский, Битца, деревнях Жабкино, Дыдылдино и ряде других населенных пунктов — уборка территории.

Также благоустройство территории рядом с памятником требуется в деревне Спасское. Об этом жители просили главу округа Станислава Каторова в ходе личных встреч, так как данная локация является не только местом проведения памятных мероприятий, но и всех общественных собраний в деревне.

На территории муниципалитета есть и такие памятники, которые не требуют дополнительного внимания и уже находятся в хорошем состоянии. Это, например, мемориальные объекты на Аллее Славы и проспекте Ленинского Комсомола в Видном, а также в Сапроново, Ермолино, Ащерино, Мамоново, Измайлово и других населенных пунктах.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.