Более 40 обелисков и памятников привели в порядок к 9 мая в Ленинском округе

В преддверии 79–ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники муниципального учреждения «Благоустройство» приводят в порядок мемориальные комплексы, памятники, монументы и прилегающие к ним территории по всему Ленинскому городскому округу. Всего в порядок приведено более 40 памятников, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Важно чтить память наших героев, сохранять памятники и обелиски в первозданном виде, поэтому мы на регулярной основе следим за состоянием мемориалов, поддерживаем здесь чистоту и порядок, подготавливаем памятники к предстоящим возложениям в преддверии 9 мая, устраняем мелкие недочеты, где-то реставрируем. В настоящее время все работы практически завершены», — сказал директор МБУ «Благоустройство» Дмитрий Черкасов.

Он отметил, что на территории мемориалов проводится влажная уборка, окрашивание ограждений и локальный ремонт плитки, приведение в порядок газона, покос и уборка травы, обновляются цветочные клумбы. Памятники тщательно моются щадящими средствами.

9 мая на всех территориях Ленинского округа пройдут возложения цветов к местам воинской славы, памятникам героям Великой Отечественной войны. Центральными площадками празднования Дня Победы станут 10 точек. В День Победы в подмосковном Ленинском городском округе запланирована праздничная программа мероприятий. Торжественные митинги и концерты пройдут в Видном, поселках Володарского, Развилка, Горках Ленинских и других локациях муниципалитета. С полной афишей на 9 мая можно ознакомиться на сайте администрации Ленинского городского округа по ссылке.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.