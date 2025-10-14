Более 40 нарушений лесного законодательства выявили сотрудники лесохраны Подмосковья

С 6 по 12 октября сотрудники лесной охраны ГАУ «Мособллес» совместно с органами внутренних дел, МЧС России, представителями местного самоуправления и казачества провели 1261 рейдовое мероприятие в лесах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Наиболее активная работа велась в Дмитровском, Ступинском, Клинском, Истринском и Шатурском лесничествах. Основное внимание уделено участкам, прилегающим к населенным пунктам, садово-некоммерческим товариществам и местам традиционного отдыха граждан.

В ходе проверочных мероприятий выявлено 46 противоправных действий. В отношении нарушителей вынесено 33 постановления, наложено штрафов на сумму более 1,8 млн рублей. Кроме того, сотрудниками подразделений лесной охраны взыскано с нарушителей лесного законодательства штрафов на сумму свыше 1,8 млн рублей, а также более 700 тыс. рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.