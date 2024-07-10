Более 40 млн человек посетили парки Подмосковья за полгода

За первую половину 2024 года парки Подмосковья посетило более 40 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Посещаемость парков с начала года 2024 года составила более 40 млн человек, что на 5 млн больше аналогичного периода за 2023 год. На территории Московской области расположены 194 парка и лесопарка. За последние 9 лет их количество увеличилось в 8 раз. Если в 2014 году парковых и лесопарковых территорий было всего 24, то сейчас их 194. Мы прогнозируем, что посещаемость этого года возрастет до 87 млн человек», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самые посещаемые парки за первые два квартала этого года:

Балашиха, парк Пехорка – 1,7 млн человек;

округ Пушкинский, Центральный парк – 1,3 млн человек;

Химки, парк имени Толстого – 1,2 млн человек;

Долгопрудный, Центральный парк - 1,1 млн человек;

Мытищи, парк Мира – 1 млн человек.

С 2021 года по инициативе губернатора Андрея Юрьевича в регионе запущена новая программа по созданию комфорта на лесопарковых территориях «Парки в лесу».

«Целью программы является развитие лесопарковых зон. В них создаются комфортные прогулочные зоны с использованием экологичных материалов, что позволяет проводить работы без причинения вреда окружающей среде. За это время мы благоустроили 22 лесопарка», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На сегодняшний день в парках функционируют 379 точек нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов (в том числе 57 с летними верандами) и 152 мобильных торговых объекта (41 фудтрак, 111 тележек). Кроме того, на территории парков размещено 615 аттракционов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.