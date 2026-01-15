Более 4 тыс уголовных дел возбудили в Санкт-Петербурге в 2025 году

Заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Скибенко подвел итоги работы ведомства за 15 лет, рассказал о борьбе с преступностью, коррупцией и мошенничеством, а также о новых методах расследования, сообщает газета «Петербургский дневник» .

15 января отмечается 15-летие со дня основания Следственного комитета РФ как самостоятельной структуры. Скибенко рассказал о специфике работы ведомства в Северной столице, результатах и новых подходах к расследованиям.

В 2025 году в Петербурге рассмотрено почти 16 тыс. сообщений о преступлениях, возбуждено более 4 тыс. уголовных дел, окончено почти 2,5 тыс. дел. Раскрываемость убийств достигла 98%. В городе не было зарегистрировано ни одного случая бандитизма. Особое внимание уделяется защите прав участников специальной военной операции и их семей, а также борьбе с мошенничеством, невыплатой зарплат и коррупцией. В 2025 году возбуждено около 850 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Скибенко отметил, что за 15 лет структура работы ведомства изменилась: внедрены новые методы расследования, создан Судебно-экспертный центр с современными генетическими лабораториями, что позволяет раскрывать как новые, так и старые преступления. В качестве примера он привел дело, когда благодаря анализу ДНК удалось раскрыть убийство, совершенное в 1996 году.

В ведомстве отмечают, что борьба с мошенничеством и коррупцией требует постоянного совершенствования методов. Особое внимание уделяется вопросам миграции: при расследовании преступлений, совершенных мигрантами, следователи выясняют все обстоятельства их пребывания в России, что позволяет выявлять дополнительные правонарушения, в том числе коррупционные схемы.

