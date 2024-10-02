Более 4 тыс учащихся Подмосковья входят в состав студенческих отрядов

Свыше 4 тыс. студентов университетов и колледжей Подмосковья активно трудились в составе студенческих отрядов Московской области и на Всероссийских проектах. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году студенты были трудоустроены на следующих направлениях: педагогическом, сервисном, строительном, сельскохозяйственном, медицинском, производственном и путевом. Они также работали в детских центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Владивостока, а также на теплоходах компании «Московское речное пароходство».

Одним из самых важных событий стало первое участие строительных отрядов во Всероссийских проектах от «Росатома» и «Газпрома». Новое направление, связанное с путевыми отрядами, отправилось на объект «Край Света» на Камчатке.

В свой первый трудовой сезон также отправились школьники, которые работали помощниками вожатых в оздоровительных лагерях, осваивали профессии официанта, горничной и помощника повара. Некоторые из них трудились на мебельной фабрике, в сфере фасовки замороженной продукции и в службах на железнодорожных вокзалах.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» является крупнейшей молодежной организацией страны, которая временно трудоустраивает более 225 тысяч молодых людей со всей страны. В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летие с момента зарождения движения и 20-летие с начала современной истории.

Движение студенческих отрядов в Московской области было создано в 2020 году, и с тех пор его численность достигла более 5000 участников, активно содействующих патриотическому воспитанию и развитию творческого потенциала молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.