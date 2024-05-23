Более 4 тыс ребят из Подмосковья примут участие в летнем семестре студотрядов

Летний трудовой семестр студотрядов стартовал 23 мая. Церемония открытия состоялась у Дома регионального правительства на набережной. В студотряде примут участие более 4 тыс. ребят из Подмосковья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На линейку в честь открытия прибыли около 700 ребят со всего региона — командиры, бойцы, ветераны студотрядов, комиссары. Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе заявила, что студотряды — это большая семья.

«Хочется передать сердечный привет от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, пожелать хорошего, классного лета, трудовых дней, новых друзей и эмоций. Особенные слова поддержки тем, кто поедет в этом году впервые в составе студенческих отрядов. Надеюсь, что вам очень понравится», — высказалась она.

Швелидзе подчеркнула, что власти во всем поддерживают студотряды и напутствуют перед началом трудового сезона. Она пожелала ребятам провести время с пользой.

Достижения студотрядов

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Студентам уже вручили путевки в трудовой семестр. Лучшие бойцы получили благодарственные письма от министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, Мособлдумы, а также почетные грамоты «Российских Студенческих Отрядов».

Руководитель Центрального Штаба «Российских Студенческих Отрядов» Дмитрий Парамонов отметил, что за три года ребята сделали большой рывок и объединили более 5000 человек, стали лидерами среди всех региональных отделений Центрального федерального округа и надежным плечом всей большой организации.

«Спасибо правительству Московской области, директорам 40 колледжей и ректорам 12 вузов в Подмосковье, которые поддерживают эту деятельность. Продолжайте расти. Но не забывайте еще и про качество. Это наш юбилейный трудовой семестр — 65-й. И я хотел бы закончить свое выступление речевкой, которую, надеюсь, вы подхватите: „Вместо нескольких слов — наши тысячи дел, 65 лет — еще не предел, 65 лет — на благо страны, лучшее движение это — мы!“» — высказался Парамонов.

Работа студотрядов

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Для подмосковного РСО это уже четвертый трудовой семестр, он продлится 92 дня. В разных профессиях себя попробуют более 4000 ребят. Каждый выберет что-то по душе.

Боец студенческого педагогического отряда Владислав Пономарев учится в Дмитровском техникуме, где находится региональный штаб. Атмосфера студенческих отрядов пришлась ему по душе. Недавно он отработал две смены вожатым в детском оздоровительном центре «Горизонт» в Клину, где отдыхали и занимались дети из Белгорода. Боец отвлекал их от негативных эмоций.

«Мне очень понравилось быть вожатым, вижу, что у меня получается работать с детьми. Этим летом также буду работать в качестве вожатого, только уже в другом лагере. А на следующий год хочу попробовать себя в сервисном направлении — поездить на теплоходе по всей России. Мне кажется, это очень увлекательно», — поделился Пономарев.

Кроме Подмосковья студенты будут трудиться и в других регионах. Например, в детских социальных центрах и оздоровительных лагерях Краснодарского края, Крыма и Владивостока. Также ребята поедут в Луганск, чтобы организовать детский отдых. Строительные отряды станут участниками проектов «Газпрома» и «Росатома». Студенты побывают на Камчатке в рамках всероссийского объекта «Край Света». Там они будут заниматься переработкой рыбы и добывать икру.

Впервые будут трудоустроены и ребята, которым не исполнилось 18 лет. Помощниками вожатых, озеленителями, работниками торгового зала и сборщиками мебели смогут поработать более 100 подростков. Заместитель председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков отметил таланты ребят.

«Очень здорово, что вы, ребята, такие активные, не лежите на диване, а продолжаете узнавать много нового, познавать мир, ездить по нашей большой необъятной Родине. А самое главное — трудиться. Я желаю вам всего самого хорошего, знаю точно, что все у вас получится», — заявил Легков.

История студотрядов

Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня» Фото - © Антон Чернов, «Подмосковье Сегодня»

Подмосковный областной студотряд считался одним из самых сильных в СССР. Он переродился 10 ноября 2020 года в новейшей истории России — было учреждено Московское областное региональное отделение РСО. В первый год оно насчитывало 700 человек, затем — 1500, в 2023 году — уже 3000, в этом году — их уже более 5000.

Ребята занимаются организацией разных мероприятий, побеждают на конкурсах, участвуют в гуманитарных миссиях и образовательных тренингах. Руководитель студотрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что в студотряд может вступить любой учащийся колледжа или института региона.

«Ему необходимо заполнить анкету, прийти к нам и мы подберем ему любую работу, о которой он мечтает. Но студенческие отряды — это не только работа. Это еще и участие в наших мероприятиях, слетах, творческих, спортивных конкурсах и многом другом», — заявил Ковалев.

РСО — самая крупная молодежная организация в стране, которая трудоустраивает более 200 тысяч молодых людей из 81 субъекта России. Она занимается патриотическим воспитанием, развивает спортивный и творческий потенциал молодежи. В этом году РСО отмечает две юбилейные даты — 65 лет с момента основания и 20 лет с начала современной истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.