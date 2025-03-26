Более 4 тыс подмосковных предприятий ведут производственный экоконтроль

25 марта завершился период подачи предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями отчетов о результатах производственного экологического контроля в 2024 году. Всего в Минэкологии Подмосковья поступило более 4,3 тыс. отчетов, которые теперь анализируются специалистами. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, прирост количества отчитывающихся предприятий позволяет точнее анализировать общую экологическую ситуацию в Подмосковье.

«Несмотря на кажущуюся формальность этого направления работы, оно критически важно для каждого жителя Подмосковья. Экологический контроль обязаны вести все, кто эксплуатирует хотя бы один источник выбросов в атмосферу или сбросов сточных вод. Это один из инструментов мониторинга и глобального контроля негативного воздействия на окружающую среду. За 2024 год министерством принято больше отчетов, чем годом ранее. Большой вклад в эту динамику вносят наши специалисты, которые постоянно выявляют источники воздействия, пока не поставленные на учет в государственном реестре. С другой стороны, это показатель растущей экологической ответственности самих предприятий и предпринимателей», — сказал глава Минэкологии.

Виталий Мосин также напомнил, что все, кто осуществляет экологический контроль, вносят плату за негативное воздействие. Собранные средства, согласно Закону «Об охране окружающей среды», направляются, в том числе, на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и на иные мероприятия по предотвращению негативного воздействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.