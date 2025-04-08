Более 4 тыс льготников Подмосковья уже получили бесплатные путевки в санатории

Жители Московской области, имеющие льготную категорию, могут получить бесплатную путевку в санатории России. Эта мера поддержки затрагивает как федеральных, так и региональных льготников — инвалидов, пенсионеров, а также детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Уже более 4 тыс. льготников получили свои путевки в санатории: многие уже отдохнули, а кто-то только приехал в оздоровительный комплекс. Напомню, что ежегодно более 30 тысяч жителей нашего региона отдыхают в санаториях России по бесплатным путевкам. Они, кстати, полностью электронные — жители получают в личном кабинете на регпортале госуслуг и информация передается в санаторий также электронно», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Федеральные льготники совместно с путевкой получают талон на проезд до места отдыха. Дети-инвалиды и инвалиды 1 группы, помимо прочего, обеспечиваются дополнительной путевкой и бесплатным проездом для сопровождающего, который ухаживает за ним.

Сегодня закуплено уже более 25 тыс. путевок на сумму свыше 900 млн рублей.

Распределение путевок производится автоматически в электронной системе в соответствии с очередностью. Подать заявление или проверить очередь на получение путевки можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.