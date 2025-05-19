Более 4 тыс долголетов Подмосковья присоединились к марафону скандинавской ходьбы

Более 4 тысяч долголетов Подмосковья присоединились к областному марафону скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Проект «Активное долголетие» продолжает набирать популярность у наших жителей — сегодня он насчитывает почти 450 тыс. участников. С каждым годом в проекте появляется все больше новых вариантов досуга, но скандинавская ходьба, по-прежнему, лидирует среди всех активностей проекта», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Областной марафон охватил каждый городской округ Подмосковья. Всего к масштабному мероприятию присоединились более 4 тыс. жителей старшего поколения.

Традиционно марафон начался с массовой разминки. Перед стартом участники получили ценные советы по технике скандинавской ходьбы и настроились на позитивный лад.

Дистанции марафона составили 2 и 3 км. На протяжении всего маршрута участников поддерживали волонтеры и организаторы, обеспечивая комфортные условия для всех. Во многих округах были организованы праздничные концерты, мастер-классы, чаепитие и диагностика показателей здоровья.

В этом году к марафону присоединились немало долгожителей. Самым старшим участником этого масштабного мероприятия стал 94-летний участник клуба «Активное долголетие» в Истре Кислицин Владимир Иванович. Он уже 3 года является активным участником проекта и скандинавская ходьба для него стала самым любимым видом спорта.

Стать участником проекта «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие постоянную регистрацию в Подмосковье. Подробную информацию можно узнать на портале.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.