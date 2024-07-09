Более 4 тыс человек посетили фестиваль огурца в Луховицком округе

На прошедших выходных в Луховицком округе состоялся ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец». Фестиваль прошел на территории экофермы «Былинкино», посетили его более 4 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Традиционно фестиваль открыли засолкой огурцов в «Бочке дружбы». В этом году объем тары впечатляющий ­– 227 литров, около 140 кг свежих огурцов, 70 литров воды и 1,5 кг зубчиков чеснока, 450 граммов корня хрена и килограмм зонтиков укропа.

Для гостей фестиваля была проведена насыщенная программа — мастер-классы, лотерея, релакс-тренинг на свежем воздухе и дегустация луховицкого огурца в разных его видах — варенье, свежий и соленый огурец, а также освежающий фреш.

На празднике выступил известный кулинарный эксперт, бренд-шеф и гастроблогер Елена Ланде, которая в течение двух часов с участниками мероприятия готовила блюда из огурцов.

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