Более 36 тысяч школьников Подмосковья прошли урок по кибербезопасности в космосе

Школьники Московской области свыше 36 тысяч раз приняли участие в цифровом уроке «Кибербезопасность в космосе», который провела «Лаборатория Касперского», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье завершился цифровой урок «Кибербезопасность в космосе», организованный «Лабораторией Касперского». В нем приняли участие учащиеся 1–11 классов, которые прошли обучение более 36 тысяч раз.

В пятерку лидеров по количеству прохождений вошли Мытищи, Подольск, Домодедово, Истра и Балашиха. На занятиях школьники знакомились с устройством современных спутников и изучали методы защиты данных в космосе. Особое внимание уделялось настройке алгоритмов анализа информации, созданию защищенных каналов связи и предотвращению кибератак на спутники и станции.

Образовательный проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Все материалы урока, включая видеолекции и практические задания, доступны бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.