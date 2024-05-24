Более 350 активистов МГЕР поучаствовали в предварительном голосования «Единой России»

20 мая стартовало электронное предварительное голосование партии «Единая Россия». Оно проходит в 25 муниципалитетах Московской области, где этой осенью пройдут основные выборы депутатов муниципальных Советов. Также в Подольске пройдут дополнительные выборы, где будет замещен 1 мандат, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Отдать свои голоса за кандидатов могут все зарегистрированные на территории избирательных округов жители. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале проекта, используя учетную запись от Госуслуг.

В Подмосковье порядка 1900 человек принимает участие в предварительном голосовании «Единой России» в качестве кандидатов. Среди них — 361 представитель «Молодой Гвардии Единой России». Это участники специальной военной операции, руководители местных отделений МГЕР, волонтеры, регулярно выезжающие на новые территории с гуманитарной миссией и активисты, ведущие активную деятельность в своих городах и полностью погруженные в актуальную политическую повестку.

«Участие молодежи в электронном предварительном голосовании и политическом процессе в целом играет огромную роль. Именно молодежь определяет будущее России, в которой мы все будем жить, — транслирует актуальную повестку, вкладывает силы в то, чтобы сделать окружающий мир комфортнее и безопаснее. Поэтому одна из главных задач „Молодой Гвардии“ — вовлечение молодых людей в политику. Мы ведем работу по поддержке молодых кандидатов, оказываем, в том числе, юридическую помощь», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, муниципальный депутат Диана Алумянц.

Кандидаты, набравшие большинство голосов на предварительном голосовании, будут включены в списки от партии для участия в предстоящих выборах. Процедура завершится 26 мая в 23:59.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.