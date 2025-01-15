Более 3,5 тыс медийщиков подали заявку на обучение в «Мастерской новых медиа»

На платформе мастерскаяновыхмедиа.рф продолжается прием заявок на образовательную программу для медиатехнологов. Пройти первые этапы отбора можно до 24 января. Заявки подали более 3 тыс медиаспециалистов со всей России и из 5 стран. Участниками очного обучения в Москве по каждому из направлений станут 75 сильнейших кандидатов, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Среди лидеров по количеству заявок — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Тюменская область, Пермский и Краснодарский край. Заявки из-за рубежа пришли от представителей Беларуси, Абхазии, Финляндии, Эстонии и Молдовы.

На направление «Медиакоммуникации» заявки подают медиаменеджеры, авторы пабликов и каналов, руководители медиа и СМИ, блогеры, журналисты, ведущие, медиааналитики и SMM-специалисты. На «Связи с общественностью» — руководители и ведущие сотрудники пресс-служб, представители коммуникационных агентств, аналитики, эксперты, политтехнологи и маркетологи.

«Это уникальная возможность иметь доступ к прямому разговору между теми, кто начинает свой путь в медиа, или теми, кто только оттачивает свое мастерство, с теми, кто уже в этой сфере работает достаточно давно. Прямой диалог и та самая атмосфера, которая формируется в ходе подобных встреч, уникальны. Это и передача опыта, это ответ на достаточно тяжелые, острые вопросы, но очень злободневные», — отметила на встрече с выпускниками программы официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

В программу заложен принцип авторских мастерских. Среди Мастеров и спикеров –медиаменеджеры, государственные деятели и журналисты Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, Сергей Новиков, Сергей Минаев, Дмитрий Пучков (Гоблин), Александр Цыпкин, Иван Охлобыстин и пр.

На обучении участники получат уникальные знания и навыки в области создания проектов в новых медиа, проведения информационных кампаний, формирования стратегии, антикризисных коммуникаций, производства и продвижения контента.

В сообществе Мастерской — 1130 медийщиков из России и других стран. Выпускники Мастерской новых медиа реализуют информационные кампании п медиапроекты, прокачивают свою экспертизу в продюсировании проектов и публичных выступлениях. Каждый четвертый выпускник программы получил карьерное продвижение.