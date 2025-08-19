Более 340 тыс тонн молока произвели в хозяйствах Подмосковья за полгода

Подмосковные производители сырого молока занимают 10% рынка Центрального федерального округа. Так, с начала года в хозяйствах региона произведено 342,7 тыс. тонн молока — основная доля 307,7 тыс. пришлась на сельскохозяйственные организации, 18,4 тыс. — на фермерские и 16,6 тыс. — на личные подсобные хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Молочное животноводство обеспечивает сырьевую базу для перерабатывающей промышленности. Важной задачей для нас остается увеличение поголовья крупного рогатого скота и объемов производства сырого молока. До 2028 года в Подмосковье запланировано к вводу 14 молочных ферм. Сейчас это одно из приоритетных направлений в рамках господдержки. Наши хозяйства могут получить льготные займы под 7,4% годовых, также в регионе предусмотрены субсидии и другие меры поддержки — в этом году выделено 1 135 млн рублей на животноводство и 923,7 млн рублей — на племенное животноводство»», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

За полгода средний надой на одну корову на региональных предприятиях достиг 4,5 тонн — почти на 400 кг больше, чем в прошлом году. Валовый объем сырого молока в сельскохозяйственных организациях составил: 21,7 тыс. тонн — ООО «Ступинская Нива», 15,1 тыс. — Племзавод «Пойма» (филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса) и 14,5 тысячи тонн — АО „Племзавод „Повадино“. Лидерами среди округов по данному показателю стали городские округа Ступино и Домодедово, муниципальный округ Луховицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.