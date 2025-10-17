Фото - © филиал ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области

Более 340 тыс т собранного зерна нового урожая в Подмосковье соответствует ГОСТ

В лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области завершается государственный мониторинг качества зерна нового урожая. С начала уборочной кампании специалисты исследовали 341,3 тысячи тонн пшеницы — это почти 80% от всего валового сбора зерна в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В лабораторию поступило 448 образцов озимой и яровой пшеницы. Наибольшие объемы зерна для анализа отобраны в аграрных округах региона. Например, из Зарайска поступило 122 тыс. тонн, из Серебряных Прудов — 56 тыс. тонн, из Лотошино — 26 тыс. тонн. Последние результаты анализа подтверждают, что практически вся подмосковная пшеница соответствует требованиям ГОСТ.

Так, 21,3% зерна отнесено к III классу — из такой пшеницы производят хлеб высшего сорта. Еще 48,7% партий составила пшеница IV класса, применяемая в мукомольной промышленности. 29,3% пришлись на V класс, который используется в животноводстве для производства комбикормов. Всего 0,65% образцов не соответствовали требованиям ГОСТ.

В частности, партия объемом 2,2 тыс. тонн была признана некачественной из-за полынного запаха, появляющегося при засорении посевов, либо повышенной влажности.

Государственный мониторинг зерна проводится в 25 муниципалитетах Московской области. Общее количество исследованных проб в этом году составит 498 образцов. В настоящее время в работе остается более 40 из них.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.