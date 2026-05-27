Более 3,4 тыс семей Подмосковья подали заявки на выплату за земельный участок

Многодетные семьи Подмосковья с начала 2026 года подали более 3,4 тыс. заявлений на получение денежной выплаты взамен земельного участка через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен земельного участка» размещена на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля» — «Другое». Подать заявление могут многодетные семьи, состоящие в очереди на получение участка. Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.