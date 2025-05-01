Более 330 тыс. жителей Подмосковья отдали свой голос за объекты благоустройства

21 апреля в Подмосковье стартовало всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства, сообщили в пресс-службах министерств благоустройства, информации и молодежной политики региона.

Жители сами определяют направления благоустройства своих населенных пунктов, будь то обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция центральных площадей или развитие других общественных пространств.

«В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 330 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей», — сказал зампред Правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

С момента старта голосования прошло 11 дней. Наиболее активно за благоустройство общественных пространств голосуют жители из 31 городского округа, в числе которых: Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск Химки, Реутов и прочие.

Принять участие в голосовании может каждый житель Подмосковья старше 14 лет, отдав свой голос за наиболее приоритетные для благоустройства объекты. Голосование проходит онлайн по специальной ссылке, где необходимо выбрать Московскую область и желаемый объект.

Также помощь в голосовании оказывают волонтеры. Добровольцы ежедневно работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, в образовательных учреждениях во всех округах. Активисты рассказывают о проекте, объясняют правила голосования и помогают при необходимости определиться с понравившейся территорией.

«Волонтеры Подмосковья продолжают помогать жителям проголосовать за объекты благоустройства в своих городах. На праздничных выходных работы ожидается много — ребята будут привлекать к голосованию в общественных местах, в парках, на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня весны и труда и Дня Победы. Кто-то из активистов участвует в проекте ФКГС уже не первый год, кто-то — новички. Но всех их объединяет желание помочь сделать наше Подмосковье еще лучше!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В пресс-службе министерства благоустройства региона напомнили, что голосование проходит по программе«Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.